Müllheim Zeugen gesucht: Unfallflucht im Kreisverkehr

Die Radfahrerin fuhr zum Unfallzeitpunkt bereits im Kreisverkehr. Der Autofahrer fuhr auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Westen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin, die in Folge stark abbremsen musste und zu Fall kam.

Der Autofahrer hielt zwar kurz an und gab der Radfahrerin die Schuld an dem Unfall, anschließend stieg er aber wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.