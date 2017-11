Müllheim Zu neuer Pracht verholfen

Bei Britzingen wurde eine Naturbesonderheit entdeckt, die spezielle Aufmerksamkeit erforderte: Die besonders geschützte Türkenbundlilie kommt dort in Gebüschen vor.

Müllheim-Britzingen. Im vergangenen Jahr setzte sich Armin Imgraben, Ortsvorsteher von Britzingen, mit dem Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald (LEV) in Verbindung. Die stattliche Pflanze mit großen violetten Blüten verströmt besonders abends und auch nachts einen schweren, süßen Duft, von dem Nachtfalter zur Bestäubung angelockt werden. Die alte Kulturlandschaft in der kalkreichen Vorbergszone des Markgräflerlands bietet vielen besonderen und seltenen Pflanzen ein Refugium, so auch dieser schönen Lilie. „Für die Pflanzen in Britzingen war zu Beginn der Maßnahme kaum noch Licht, sie zeigten an vielen Stellen nur noch wenige Blüten und wurden durch Gebüsche stark beschattet“, stellte Reinhold Treiber, Geschäftsführer des LEV, fest.

In Abstimmung mit der Gemeinde wurden die Wuchsflächen gezielt und selektiv wieder freigelegt und durch Landschaftspfleger Marco Lok gepflegt. 2017 stand der Türkenbund wieder in voller Blütenpracht. Aktuell wurden die Flächen nachgepflegt, denn nun hat sich die Pflanze in die Zwiebelknollen zurückgezogen. An einigen Stellen werden selektiv Gehölze entnommen, um den aus Samen neu keimenden Jungpflanzen im kommenden Jahr noch mehr Platz zu schaffen. Die halbschattige Situation wird erhalten, die Landschaftspfleger werden die Entwicklung weiter verfolgen und betreuen. Der Erfolg dieses Projektes zeige einmal mehr, wie wichtig der Erhalt dieser Landschaft sei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Landschaftserhaltungsverband fördert seltene Tier- und Pflanzenarten und unterstützt die Landschaftspflege im gesamten Landkreis.

Es werden Maßnahmen in den 43 Mitgliedsgemeinden durchgeführt und dabei Lebensräume gepflegt, landwirtschaftlich schwierig zu bewirtschaftende Flächen und Maßnahmen zur Böschungspflege finanziell gefördert. Rund 130 Maßnahmen werden jährlich umgesetzt mit einem Volumen von jährlich rund 600 000 Euro und von den Mitarbeitern des LEV betreut.