Müllheim Zweimal zurückgewiesen

Am Mittwochvormittag kontrollierte eine Streife der gemeinsamen operativen Dienstgruppe einen 17-Jährigen in einem Fernzug von Basel nach Freiburg, auf Höhe Müllheim. Der algerische Staatsangehörige konnte sich dabei nur mit einem Schweizer Asylausgangsschein ausweisen. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass er bereits am Vortag durch die Bundespolizei aus Offenburg wegen unerlaubtem Aufenthalt angezeigt und in die Schweiz zurückgeschoben worden war. Aufgrund der Zurückschiebung war eine Wiedereinreisesperre bis 2024 verfügt worden. Ebenso bestand eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch Justizbehörden aus Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des Besonders schweren Fall des Diebstahls. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er erneut in die Schweiz zurückgeschoben und an die Schweizer Behörden übergaben. Aufgrund des Verstoßes gegen die Wiedereinreisesperre wurde diese bis 2027 verlängert.