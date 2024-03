Musical in Schönau: Eine Traumreise voller Magie

Die 180 Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 luden kürzlich zu einer Traumreise in die Mehrzweckhalle in Schönau ein. Viele waren gekommen, um mitzureisen, teilt die Schule in ihrem Bericht mit. Die beiden Aufführungen am Morgen besuchten insgesamt 450 Grundschüler der umliegenden Grundschulen, zu den beiden Vorstellungen am Abend kamen insgesamt über 700 Gäste.