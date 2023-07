„Musik und Picknick am Pool“ in Steinen Mit dem nötigen Respekt vor „Simon & Garfunkel“

Melancholisch und lyrisch

Ein anderes Repertoire bot am Samstag und nach Ende der Gewitterschauer die fünfköpfige Band „Triaz“. Florine Puluj als Sängerin und mit der Geige, Thomas Schmeer mit akustischer und E-Gitarre, Christian Kube am Klavier, Bernd Heitzler am Kontrabass und Julian Erhardt am Schlagzeug boten Songs mit Einflüssen aus Jazz, Klassik und Pop, mit eingängigen Melodien und doch komplex erscheinenden Arrangements als Soundteppich unter einer unverwechselbaren Stimme von Florine Puluj. In Steinen wurde die Freiburger Band ihrer Bezeichnung als „Advanced Pop“ gerecht, bot einen Querschnitt durch ihre noch recht junge Bandgeschichte mit Songs aus dem Debütalbum „Bring Me Everything“ und dem kürzlich veröffentlichten, zweiten Album „Silent Tears“. Manchmal melancholisch, trotzdem immer ermutigend sowohl in lyrischer wie auch musikalischer Hinsicht erlebte das Publikum ein Klangerlebnis besonderer Art auf dem Freibad-Areal.