Musikverein Rohmatt: Musik und Gesang hallt durch Kirche

Rund 200 Zuhörer fanden sich in der Kirche St. Michael zum Konzert in der Kirche des Musikvereins Rohmatt ein. Lena Kiefer vom Vorstandsteam des Musikvereins begrüßte die Zuhörer, darunter Bürgermeister Dirk Philipp und als Vertreter des Alemannischen Musikverbands den stellvertretenden Präsident Holger Gertz. Sie erklärte, dass sich der Musikverein Rohmatt dazu entschieden habe, erstmals ein Konzert in der Kirche aus Anlass ihres Jubiläums durchzuführen. In wochenlanger Probearbeit habe Dirigent Jürgen Strittmatter passend zum Ambiente besondere Musikstücke ausgewählt. Mit den Spenden wolle man die dringend notwendige Renovierung der Orgel in der St. Michael-Kirche unterstützen.