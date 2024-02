Musikverein Wies: Dirigent Karlfrieder Jülle geht in den Ruhestand

Ehrungen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft ernannte Ritter Hanspeter Leisinger zum Ehrenmitglied. Ein Präsent für fleißigen Probenbesuch erhielten Eva Kuttler, Heiko Gsellinger, Ulrike Oßwald, Elke Kiefer, Martin Ritter, Fritz Steinebrunner und Ingrid Ritter.

Wahlen

Wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Lena Gsellinger, Schriftführerin Miriam Dießlin, Notenwartin Eva Kuttler sowie die Aktivbeisitzer Nicole Bürger und Heiko Gsellinger. Jugendvertreter Fin Gaglin gab sein Amt berufsbedingt ab. Michael Senn übernimmt seinen Posten.

Ausblick

Für das Jahr 2024 plant der Musikverein wieder einen Interessententag für Kinder und Erwachsene. Geplant sind unter anderem Auftritte beim Frühlingskonzert in Wies mit dem MV Malsburg-Marzell am 27. April, beim Maiwecken in Wies und Wambach am 1. Mai, bei einem Fest in Malsburg-Marzell am 12. Mai, beim Bergfest in Tannenkirch am 23. Juni, beim Bezirksmusikfest in Gresgen am 28. Juli, beim eigenen Oktoberfest in Wies am 5. und 6. Oktober sowie bei einem Kirchenkonzert in Wies am 7. Dezember.

Auf einen Blick – Musikverein Wies

Vorsitzende:

Ingrid Ritter Mitglieder:

24 Aktive (davon neun Ehrenmitglieder), 80 Förder- und 60 Ehrenmitglieder Kontakt:

Ingrid Ritter unter Tel. 07622/492 Internetseite:

www.musikverein-wies.de