Muttenz: Minderjährige Einbrecher

16- und 17-Jährige ertappt

Zwei verdächtige marokkanische Staatsangehörige im Alter von 16 und 17 Jahren brachen nach 21.30 Uhr mutmaßlich in ein Einfamilienhaus an der Dürrbergstraße in Muttenz ein. Sie konnten laut Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Verdächtige festgenommen

Kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag meldete dann eine Anwohnerin laut Polizei einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mattweg in Arlesheim. Einsatzkräfte der Polizei Basel-Landschaft konnten die beiden mutmaßlichen Täter noch in dem Haus anhalten und festnehmen. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Marokkaner.