Nach Netto-Schließung Lebensmittel-Laden gesucht

Innenstadtnahe Einkaufsmöglichkeit fehlt

Langenaus Ortsvorsteher Walter Würger berichtete, er sei „von vielen Bürgern auf die bevorstehende Netto-Schließung angesprochen worden“. Die Schließung sei ein Verlust, denn viele Innenstadt-Bewohner kämen mit Rollator oder Kinderwagen zum Einkaufen. Felix Straub schloss für die Grünen an, dass die Einkaufswege nun zu Aldi und Hieber führten und regte einen Zebrastreifen an. Für die SPD stieß Thomas Gsell ins selbe Horn. Wenn die Lebensmittelläden aus der City verschwänden, seien alle gezwungen, weitere Wege zu laufen. Er erinnerte daran, dass überall in den Randlagen immer größere Supermärkte entstehen. Er malte das Schreckgespenst, dass es irgendwann nur noch Tattoo-Läden, Optiker und Friseure in der Innenstadt gebe.

Thomas Schmitz widersprach, da habe die Stadt schließlich auch noch mitzureden: „Wir wollen qualitätvolle Nutzung und Aufenthaltsqualität.“

Auch Jürgen Fremd, Grüne, folgte ausdrücklich der Anregung Kuris, ein City-Konzept zu erstellen. Schmitz pflichtete schließlich bei: „Ja, in dem Bereich müssen wir stärker aktiv werden.“

Keine Handhabe gegen Waren-Discounter

Bei der anschließenden Abstimmung ließ der Ausschuss eine kleine Bombe platzen, indem er den Antrag auf Umwidmung des Sortiments mit großer Mehrheit ablehnte. Schmitz rieb sich die Augen: Nur eine Stimme dafür, aber drei Enthaltungen und drei Gegenstimmen sind letztlich ein deutliches Zeichen, auch wenn die Pläne in der Scheffelstraße dadurch letztlich kaum verhindert werden.