Nachruf auf Aribert Blum Das Vereinsleben in Rheinfelden unterstützt

Sein Name ist tief verbunden mit dem ehemaligen Kaufhaus Blum in Rheinfelden. Den Grundstein für das ehemalige Kaufhaus legten sein Großvater Josef Blum und sein Vater Erwin Blum. Josef Blum hatte von 1910 bis 1931 in Freiburg ein Spezialgeschäft für Holzbearbeitung und Eisenwaren. 1931 gründeten Josef und Erwin Blum ein Kaufhaus in Rheinfelden und nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs bezog Erwin Blum am Friedrichplatz die neuen Geschäftsräume.

Der enorme Aufschwung veranlasste die Familie Blum dazu, das Kaufhaus zu vergrößern. In der Kapuzinerstraße bot sich eine neue Lösung an. Er führte das Kaufhaus zusammen mit seinen Brüdern Wilfried Blum und dem ebenfalls verstorbenen Detlef Blum über Jahrzehnte. Aribert Blum war für den kaufmännischen Bereich verantwortlich. Das Kaufhaus Blum war einst einer der größten Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler der Stadt. Am 14. Mai 2011 endete mit der Schließung des Kaufhauses die Ära Blum. Ein schwerer Schicksalsschlag war der plötzliche Tod seiner Frau Fabienne Blum vor rund einem Jahr. Blum ist an den folgen schwerer Krankheiten gestorben. Die Familie nimmt im engsten Familienkreis Abschied von Aribert Blum.