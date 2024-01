Nachruf: Das Operieren war sein Lebenselixier

Chirurg mit Leib und Seele

Günter Zabel war Chirurg mit Haut und Haaren. Schon als Schüler half er ihn den Ferien im örtlichen Krankenhaus aus und war überglücklich, wenn er dabei auch einmal einen kurzen Blick in den OP-Saal erhaschen konnte.

Und auch als er 2009 seinen Chefarzt-Kittel nach 28-jähriger, höchst erfolgreicher Tätigkeit am Kreiskrankenhaus Schopfheim an den Nagel hängte, frönte er seiner chirurgischen Leidenschaft im Ruhestand unermüdlich weiter: Noch elf Jahre lang, bis 2020, operierte Zabel in der Kinderabteilung am Elisabethen Krankenhaus – als „Aushilfe“, wie er einmal in typischer Bescheidenheit sagte. Er operierte, wo immer es ging und so lange seine Augen und seine Hände noch mitspielten.