Nachruf Ehemaliger Realschulleiter Klaus Boos ist verstorben

Seine große Familie, Freunde und ehemaligen Kollegen trauern. Klaus Boos war engagierter Pädagoge und Schulleiter aus Leidenschaft. 13 Jahre lang, bis zum Jahr 2012, prägte er die Schule mit seiner freundlichen und kompetenten Art.

Realschule wertgeschätzt

Dabei hat er sich stets auch für die Wertschätzung der Schulart Realschule stark gemacht. Er selbst hatte an der THR zunächst die Mittlere Reife abgelegt, später dann das Abitur bis hin zum Studium an der damaligen Pädagogischen Hochschule Lörrach. Er war somit bestes Beispiel für die Möglichkeiten, die sich mit einem Realschulabschluss eröffnen können. Klaus Boos wirkte als Lehreraus- und -fortbildner am Seminar in Freiburg und in Lörrach bis zur Rückkehr an die Realschule 1999 als deren Leiter.