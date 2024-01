Nachruf: Hans Rudolf Henche ist gestorben

In den Folgejahren arbeitete er an seiner Habilitierung an der Universität Basel. 1995 wurde Henche zum Professor ernannt. Zahlreiche Fachkollegen aus dem In- und Ausland kamen nach Rheinfelden, um bei ihm zu lernen. Er behandelte Patienten nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Afrika, Asien und Osteuropa, die extra nach Rheinfelden gekommen waren.

Neben seinen Aufgaben in Rheinfelden war der Träger des Bundesverdienstkreuzes auch sozial stark engagiert. In Zusammenarbeit mit der Entwicklungshilfe und dem Rotary-Club zum Beispiel operierte er während seines Urlaubs in Afrika, Asien und Osteuropa.

Außerdem war er bis 2012 Vorsitzender der Bürgerstiftung Rheinfelden und bis 2020 Vorsitzender des Fördervereins des Kreiskrankenhauses.