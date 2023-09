Nahwärme in Maulburg Planung nimmt den Bürgern den Druck

Der Beschluss, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig traf, war in vier Punkte untergliedert. Das Gremium wies die in der „unternehmensunabhängigen interkommunalen Wärmeplanung“ (UIWP) als wärmenetzgeeignete Fläche – in dem Fall der besiedelte Bereich Maulburgs – als Wärmenetzvorranggebiet aus, erklärte seine Absicht, den Ausbau des Wärmenetzes dort bis 2040 zu realisieren, und beschloss, sich an der Machbarkeitsstudie Wärmeverbund HochrheinWiesental zu beteiligen und die Entwicklung einer Organisationsstruktur für den Wärmeverbund Hochrhein-Wiesental zu unterstützen.