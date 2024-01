Narrenzunft Hausen: Leuchtend durch die Fasnacht

Nur zwei Mal ausgefallen

Zum ersten Mal wurde die Laterne 1963 auf dem Umzug mitgeführt, berichtet Brugger. Der ehemalige Gemeinderat Wilhelm Brendlin, der familiäre Verbindungen in die Schweiz hat, hatte dies vorgeschlagen – in Anlehnung an die Basler Fasnacht. Nur zwei Mal in all den Jahren ist der Hemdglunkiumzug und somit das Bemalen der Laterne ausgefallen. „1990 ist es ausgefallen wegen dem Golfkrieg und 2021 wegen Corona“, erinnert sich Brugger.

Die Laterne wird jedes Jahr neu bemalt. Zuerst werden dafür Anfang Januar Ideen unter den Zunftmeistern bei einer Sitzung gesammelt und eine vierköpfige Kommission trifft die endgültige Entscheidung. Diese besteht aus dem Oberzunftmeister Björn Keller, Roland Gessner, der die Skizze anfertigt, sowie Michael und Mario Brugger. „Roland Gessner hat die Topideen“, sagt Brugger. Gessner hat auch für die Schnitzelbank gemalt. Es wissen also nur diese vier Leute und der Laternenmaler, was am schmutzigen Dunschtig auf der Laterne zu sehen sein wird.