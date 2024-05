"Gerade der Prozess nach den Novemberländerspielen, wo wir zwei krachende Niederlagen einstecken mussten, bis hin zu den März-Länderspielen und der Umstrukturierung des Kaders, da hat sich das Team um Julian schon viele Gedanken gemacht", sagte der Offensivspieler.

Der 34-Jährige zählt zum vorläufigen Aufgebot von Nagelsmann für die EM im Sommer. Mats Hummels und Leon Goretzka schafften es dagegen nicht in den Kader. Rat oder Trost hat Müller in solchen Fällen nicht parat. "Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, leider", sagte er. "Dieses Ereignis, diesen Höhepunkt, vor allem in Deutschland, den kannst du mit Argumenten nicht wegzaubern, und dementsprechend kann man den Nichtnominierten leider auch nicht viel helfen."