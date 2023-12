Naturschauspiel: Auf dem Belchengipfel geht im Frost die Sonne auf

Bei minus zehn Grad waren sie von Multen, Hau oder Haldenhof auf den Schwarzwaldgipfel gestiegen, um den Sonnenaufgang in 1414 Metern Höhe zu erleben. Der Aufstieg erfolgte teils mit Tourenskiern, teils mit Schneeschuhen durch den glitzernden Pulverschnee. Eine Stirnlampe wurde beim Aufstieg fast nicht gebraucht, weil der Mond so stark leuchtete. Am Gipfel empfingen tief verschneite Tannen die Aufsteiger. Während im Norden noch eisig-violette Farbtöne den Horizont färbten, begann der Osten rasch aufzuglühen. In der in voller Länge sichtbaren Alpenkette erhielt der Mont Blanc den ersten Sonnenstrahl, kurz darauf der Belchen. Die Kameras klickten, um den Augenblick zumindest im Bild festzuhalten.