Neubaugebiet „Römern“ Herten: Bürgerworkshop mit 120 Teilnehmern

Standortfragen

Die Teilnehmer des Workshops beschäftigten sich mit den vorgeschlagenen Standorten für einen Kindergarten, den Schallschutz in Verbindung mit dem Geschosswohnungsbau entlang der Bahnlinie, mit der Erschließung des Baugebietes sowie mit den Grünzügen, die in den Entwürfen sehr unterschiedlich gestaltet sind. Themen waren außerdem die Aufwertung des Mattenbachs, die Zufahrten in das Baugebiet sowie die Lage der „Hubs“, die Mobilitätsangebote bündeln sollen. Offen blieb zunächst die Frage, wie viele Menschen in dem künftigen Baugebiet „Römern“ wohnen werden. Dies hänge unmittelbar mit der Bebauungsdichte und den Geschosshöhen zusammen, sagte Gresens.