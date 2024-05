Spruchbänder in der Neuen Mitte Grenzach haben in den zurückliegenden Wochen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, während die Verwaltung und auch der Gemeinderat bemüht sind, wichtige Bauvorhaben und den Erhalt von Bäumen miteinander in Einklang zu bringen.

Die große Zahl von Neuanpflanzungen von Bäumen in der gesamten Doppelgemeinde in den zurückliegenden Jahren zeugen davon und machen deutlich, dass der Natur und der Bedeutung von Bäumen für das Klima und somit für die Menschen in entsprechender Weise Rechnung getragen wird.