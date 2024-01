Neuenburg am Rhein: Auf den Spuren des Mittelalters

Der im vergangenen Jahr eröffnete Rundweg durch die Innenstadt zeigt auf, was eigentlich nicht mehr zu sehen ist. Mit dem Blick durch die Fernrohre in die Vergangenheit werden die Betrachter in das mittelalterliche Neuenburg zurückversetzt.

Die monumentale Stadtmauer, das vielbeschriebene Münster „Unserer Lieben Frau“ oder die Marktgasse mit den Klappläden für den Straßenverkauf – der Blick durch die Fernrohre an sechs verschiedenen Standorten zeigt ein lebendiges Bild einer blühenden mittelalterlichen Stadt.