Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag den neu angelegten „Generationenplatz“ in Steinenstadt beschädigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter schälten die Rinde von mehreren Jungbäumen, verwüsteten mehrere Spielgeräte und von Kindern erstellte Kunstwerke. Die Kosten für die Wiederinstandsetzung sowie der Sachschaden der teilweise nicht zu rettenden Bäume belaufen sich auf mehrere tausend Euro.