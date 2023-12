Neuenburg am Rhein: Bleibende Werte geschaffen

Beitrag zur Lebensqualität

Für Bürgermeister Jens Fondy-Langela sind die vorgelegten Zahlen nicht alles entscheidend. Über die Landesgartenschau seien Werte in Höhe von 15,5 Millionen Euro geschaffen worden, die mit Fördermitteln in Höhe von etwa der Hälfte des Betrages finanziert worden seien. „Es ist die größte Wertschöpfung, die für Jahrzehnte Werte geschaffen hat“, betonte der Bürgermeister. Dabei sieht Fondy-Langela den besonderen Wert in dem umgesetzten Ziel, den Rhein wieder näher an die Stadt zu bringen. Durch neue Zugänge in Richtung Rhein sei die Autobahn als Barriere kleiner geworden. „Ich bin überzeugt, dass die beiden Parkanlagen einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt leisten. Das werden auch die Bürger in Zukunft schätzen und weiteres bürgerschaftliches Engagement auslösen“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf den Stadtpark am Wuhrloch und die Rheingärten. Begleitend zur Landesgartenschau gab es in der Stadt weitere Investitionen von rund 100 Millionen Euro, die über den städtischen Haushalt generiert worden seien. Als Beispiel nannte er unter anderem das Parkhaus samt Brücke und Turm wie auch die Umgestaltung der Schlüsselstraße sowie die Kreisverkehre an der Bundesstraße hin zur Autobahn.