Neuenburg am Rhein: Bürgermeister zuversichtlich

Unter dem Tagesordnungspunkt „Die Verwaltung informiert“ gab er einen Zwischenbericht zu den laufenden Gesprächen zum Nepomukfest. „Wir haben mittlerweile verschiedene Gespräche geführt, bei denen ich mich auch zum Standort positioniert habe“, berichtete der Bürgermeister. Er rief alle Beteiligten auf, mehr unter dem Aspekt der Gemeinsamkeit an einer Lösung mitzuwirken. Es braucht weitere Termine mit den Vereinen und Absprachen mit den Behörden des Landratsamtes, mit dem Ziel sämtliche Hürden aus dem Weg zu räumen. „Wir haben mit sämtlichen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Breisacher Straße, in der Metzgerstraße und in den übrigen Straßen, die ans Festgebiet grenzen oder davon berührt werden, gesprochen.“ Es kam zu einem direkten Austausch, Fragen seien angesprochen und auch beantwortet worden. „Ich hatte am Ende der Gespräche das Gefühl, dass die Stimmung bei den Anwohnern besser als vorher war“, sagte er und brachte seine Zuversicht zum Ausdruck, einer guten Lösung nähergekommen zu seim. Ersetzt auf gegenseitige Wertschätzung und Rücksichtnahme, um gemeinsam eine tragbare Lösung für alle Interessensgruppen zu finden.