Neuenburg am Rhein Das Thema Innenstadt „neu“ denken

Im Gemeinderat ist die mögliche Ansiedlung eines Logistikers an der Hans-Buck-Straße umstritten. Wie soll sich die Stadt in Sachen Industrie- und Gewerbeansiedlung künftig positionieren?

Im Industrie- und Gewerbegebiet in Neuenburg am Rhein ist in jüngster Zeit viel Unruhe entstanden mit der Ansiedlung von Logistikunternehmen, die mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen bereits langjährig bestehende florierende Dienstleistungsbetriebe mit guter Steuerkraft tangieren. Hier muss zwischen Neuansiedlungen und dem Schutz der bestehenden Betriebe abgewogen werden. Es darf keine Industrie geplant werden, die mit einer negativ beeinflussenden Nutzung (Emission/Immission) in Konflikt stehen. Ebenso darf in die Natur nur so gering wie möglich eingegriffen werden. Selbstverständlich benötigt die Stadt Gewerbeeinnahmen. Es sollte geachtet werden, dass bei der Ansiedlung auch Unternehmen angeworben werden, die umweltfreundlich sind und qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbieten, nicht nur für unsere eigene Bevölkerung, sondern auch für qualifizierte Zuwanderer.

Am nördlichen Ortsrand von Neuenburg soll das 22,5 Hektar große Baugebiet „Mittlere Riese“ entstehen, auch um den Freiburger Wohnraumbedarf zu decken. Braucht Neuenburg so ein großes Baugebiet, auch mit Blick auf eine notwendig werdende Erweiterung von Kindertagesstätten und Schulen?

Es wurde in den letzten Jahren viel gebaut in Neuenburg am Rhein, die Stadt hat umfangreiche Bauvorhaben hinter sich. Bei der zukünftigen Bauentwicklungsplanung, beispielsweise bei der „Mittleren Riese“, sollte auf eine Entwicklung mit Augenmaß geachtet werden, sodass die Infrastruktur mitwachsen kann und die Stadt nicht ihren Charakter verliert.