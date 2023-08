Die „Dorfrocker“ sind am Freitag, 1. September, bei den Sportfreunden Grißheim auf der Waldfestbühne zu Gast. Bekannt sind Tobias, Markus und Philipp Thomann für ihre Hits „Dorfkind“ und „Supergeile Blasmusik“. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind für 18 Euro im Vorverkauf in Grißheim in der Sportgaststätte und der Bäckerei Kern sowie in Neuenburg bei Foto Ziel und in der Drogerei Boll, in den Geschäftsstellen unserer Zeitung sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Die Tickets an der Abendkasse kosten 25 Euro.