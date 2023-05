Die „Rock Night“ ist als „Besonderes Konzert“ konzipiert, worunter das Orchester seit einigen Jahren Themenabende veranstaltet, an denen die Musik zu 100 Prozent im Vordergrund stehen soll, heißt es in einer Mitteilung der Trachtenkapelle Steinenstadt. Im Gegensatz zum Jahreskonzert gibt es weder lange Reden noch Ehrungen. So können sowohl die Musiker als auch die Gäste ihre Konzentration komplett auf den musikalischen Vortrag fokussieren. Dieses Jahr hat die Kapelle das Thema Rock ausgewählt. Es warten Songs einiger der bekanntesten Bands und Einzelinterpreten dieses Genres – wie Queen, Van Halen oder Bryan Adams – auf das Publikum. Das Konzert beginnt am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Baselstabhalle Steinenstadt. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei allen Musikanten, sowie in der Drogerie Boll in Neuenburg und bei Silvias Blumenzauber in Bad Bellingen. Restkarten werden an der Abendkasse für neun Euro verkauft. Foto: zVg