Neuenburg am Rhein Die „Rhiischnooge“ sind heiß auf die Fasnacht

Hemdglunkiumzug und Rathausstürmung

Los geht es am „Schmutzige Dunnschdig“ mit der Stürmung von Kindergärten und Schulen durch die Neuenburger Zünfte und Cliquen. Am Abend folgen dann Hemdglunkiumzug, Rathausstürmung, Narrenbaumstellen und Hemdglunkiball. Ab 18.30 Uhr werden beim Bahnhof bunte Laternen verteilt, bevor sich der Hemdglunkiumzug um 19.11 Uhr in Richtung Rathausplatz in Bewegung setzt. Mit den Worten „Im Namen des Herrn Entechrist, die Narrennacht erschienen ist. Die Nacht fängt an zu leuchten, den Armen wie den Reichen. Die Narrennacht, die nie versagt, ich wünsch den Narren eine gute Nacht“, wird der Hisgir den Anbruch der fünften Jahreszeit verkünden. Für musikalische Umrahmung sorgt der Männergesangverein Neuenburg. „Jeder kann im Nachthemd mitlaufen“, betont der Zunftmeister.

Auf dem Rathausplatz angekommen folgt die Rathausstürmung, die Proklamation der Fasnacht und das traditionelle Narrenbaumstellen durch die Burghexen. Ab 20.11 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) steigt der Hemdglunkiball im Neuenburger Stadthaus. Für Tanzmusik sorgt die Partyband „Almrocker“. Der Eintritt kostet sieben Euro. Einlass ab 16 Jahren und nur in närrischer Verkleidung.