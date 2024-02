Neuenburg am Rhein Die Tigermücke geht um in der Zähringerstadt

Die Tigermücke geht um

In diesem Jahr bestimmte das Thema „Tigermücke“ die Gestaltung der Wagen, die von privaten Gruppen wie „Unicum“ und „Baumann, Sänger & Co.“ in mühevoller und kreativer Kleinarbeit gestaltet wurde. Die einen wollten die „Rhii–schnoogen“, wie die Neuenburger Narrenzunft heißt, vor einer gigantisch großen Tigermücke beschützen, die andere Wagengruppe stellte sich als „Tigermücken-Polizei“ vor. Dazwischen defilierten ganz unterschiedliche Zünfte und Narrencliquen durch die Neuenburger Innenstadt, wo sich an den Straßenrändern mehrere tausende Zuschauer in mehreren Reihen einfanden.

Die Narren bleiben trocken

Obwohl die Wetterprognose eher durchwachsen ausgefallen war, hatte der Wettergott ein Einsehen mit den Machern des Narrenumzugs, allen voran die Narrenzunft D’Rhiischnooge und die Stadtverwaltung. Es blieb während des mehr als zweistündigen Narrenspektakels trocken.