Neuenburg am Rhein Drei Tage lang wird der Reitertag gefeiert

Wie gewohnt erwartet die Teilnehmer und Zuschauer eine gepflegte Anlage, die keine reiterlichen Wünsche offen lässt, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Die Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Monaten fleißig an der Pflege der Anlage gearbeitet und vor allem die Geländestrecke in einen guten Zustand versetzt.

Die Reiter werden ihr Können in den klassischen Disziplinen wie Dressur und Springen unter Beweis stellen. Auch die Geländereiter können auf der Geländestrecke Hindernisse überwinden. Als besondere Veranstaltung wird in diesem Jahr erstmals die Badische Meisterschaft im Vierkampf ausgetragen. Die Teilnehmer schwimmen im Hallenbad Neuenburg und laufen eine Cross-Strecke rund um das Reit- und Landesgartenschaugelände. Als Zuschauerattraktion findet ein „Jump & Bike“ statt. Die Teilnehmer messen sich dabei beim Springen und Fahrradfahren. Das Turnier soll vor allem auch Jugendliche ansprechen. Es wird bewirtet.