In die Shell-Tankstelle an der Ecke Bahnhofstraße/Müllheimer Straße in Neuenburg ist in der Nach auf Dienstag eingebrochen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut Angaben der Polizei brachen mehrere Personen in das Gebäude ein. Dabei zerstörten sie die aus Glas bestehende Eingangstür der Tankstelle und gelangten so in die Verkaufsräume. Noch bevor sich die Täter einem Tresor widmen konnte, flüchteten sie mit einem weißen Auto, vermutlich mit französischer Zulassungskennzeichen. Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen über die Höhe des Sachschadens noch keine Erkenntnisse vor. Ob etwas entwendet wurde, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Müllheim, Tel. 07631/178 80, haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, heißt es abschließend.