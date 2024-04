Er stellt sich am Donnerstag, 2. Mai, ab 19.30 Uhr in der Aula des Kreisgymnasiums, Freiburger Straße 38, in Neuenburg den Fragen von Magdalena Lippe, Clara Gilbert und Chiara Hofhansl. Mit ihnen spricht der 42-Jährige über die größte Mutprobe seines Lebens, die Verantwortung als Vorbild und natürlich über die Titelchancen der „Nagelsmänner” bei der Europameisterschaft im eigenen Land.

Tempolimit? Nichts für Thomas Hitzlsperger. Wenn der ehemalige Fußballnationalspieler den Ball in die Maschen haut, reißt er gerne mal die Marke von 120 Kilometern pro Stunde. Nicht ohne Grund wurde er in der englischen Premier League als „Hitz the Hammer” gefeiert, heißt es in der Ankündigung.