Unbekannte Täter haben am Montag gegen 3.20 Uhr einen Geldautomaten in der Neuenburger Sparkassenfiliale Ecke Breisacher Straße/Schlüsselstraße gesprengt. „Zum Glück sind keine Personen verletzt worden“, schreibt die Sparkasse Markgräflerland in einer Pressemitteilung. Die Geschäftsstelle in Neuenburg bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Sparkasse bittet ihre Kunden auf auf die Geschäftsstelle in Müllheim auszuweichen oder die beiden Geldautomaten in Auggen bei der Sonnberghalle und im Automobilzentrum Müllheim an der B 3 zu nutzen.