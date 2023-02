Zu einem Zimmerbrand kam es am Samstag gegen 19:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße in Grißheim. Es handelte sich um eine Wohnung im Erdgeschoss des Anwesens. Der Brand konnte von der Feuerwehr innerhalb von kurzer Zeit gelöscht werden. Die 58-jährige Bewohnerin wurde bei dem Brand nicht verletzt. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro. Die Polizei Müllheim ermittelt zur Brandursache.