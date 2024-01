Neuenburg am Rhein: Hungrig auf die Fasnacht

Als „Fasnacht zum mit nach Hause nehmen“ beschreibt er die „Neuenburger Narrezittig“. Auf mehr als 40 Seiten wartet das närrische Druckerzeugnis mit unterschiedlichen Geschichten über Neuenburg sowie mit Humor recherchierten Hintergründen des Stadtgeschehens auf, erklärt Annika Nafz als Sprecherin des vierköpfigen Redaktionsteams. Aus der „Schnoogezittig“ ist längst eine „Narrezittig“ geworden. Herausgeber ist nach wie vor die Narrenzunft, die Beiträge kommen aber aus allen Neuenburger Narrencliquen. Natürlich werden auch die Nachbarn in Auggen und Müllheim in den Blick genommen und der neue Bürgermeister der Zähringerstadt findet sich in der Narrenzeitung wieder.

100 Jahre Hemdglunki

Woher kommt der Hißgir der beim Hemdglunki-Umzug auf dem Bett springt? Diese Frage beantwortet unter anderem ein Beitrag zum Jubiläum 100 Jahre Hemdglunki-Umzug in Neuenburg. Der Jubiläumsumzug startet wie gewohnt am „Schmutzige Dunschdig“, 8. Februar, um 19.11 Uhr. Neu ist allerdings der Aufstellungsort. Los geht es nicht mehr am Bahnhof sondern vor dem Schulzentrum an der Zähringerstraße. Ab 18.30 Uhr werden dort bunte Lampions an die Teilnehmer verteilt. Angeführt vom Männergesangverein geht es dann die Müllheimer Straße entlang bis zum Narrenbrunnen und Rathausplatz. Dort stellen die Burghexen den Narrenbaum. Anschließend wird das Rathaus gestürmt. Die „Rhiischnooge“ werden in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Häs, sondern im weißen Nachthemd beim Hemdglunki-Umzug mitlaufen, betonte Anlicker. Anschließend steigt ab 20.11 Uhr (Einlass ab 19.11 Uhr) der Hemdglunki-Ball im Stadthaus. Einlass ab 16 Jahren und nur in närrischer Verkleidung. Der Eintritt kostet sechs Euro. Für Tanzmusik sorgt DJ Flodder und die Heitersheimer Gugge „SHoch3“.