Neuenburg am Rhein Jugendraum und Schülercafé eingeweiht

Der neue Raum befindet sich im Untergeschoss der Matthias-von-Neuenburg-Realschule. Die Stadt investierte rund 185 000 Euro in das Projekt. Die Planungs- und Bauphase hat wegen der technischen Anforderungen einerseits und wegen des Stillstands während der Corona-Beschränkungen andererseits rund dreieinhalb Jahre gedauert. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wir können nun das Schülercafé in Betrieb nehmen“, freute sich Bürgermeister Joachim Schuster bei einer kleinen Einweihungsfeier. In das Projekt hätten sich die Schulsozialarbeiter und die Schüler eingebracht, sie könnten nun das Angebot mit direkter Einbindung ins Schulzentrum nutzen, sagte der Bürgermeister und betonte: „Dieser Raum ist nicht als Ersatz für das abgebrannte Jamhouse gedacht.“ Der neue Jugendraum mit Schülercafé sei allerdings die Erfüllung eines Wunsches der Jugend, einen Treffpunkt zu erhalten, erklärte der Rathauschef.