Mit zehn Kilogramm Marihuana und einem gefälschtem Pass ist ein 53-jähriger Mann in einem Fernreisebus nach Prag erwischt worden. Eine Streife des Hauptzollamts Lörrach hat den Bus bereits am 8. April nach dem Autobahndreieck Neuenburg auf einem Rastplatz kontrolliert. Ein Rauschgiftspürhund schlug bei einem Koffer und einem Rucksack an. Ein 53-jähriger polnischer Reisender gab zu, Besitzer des Reisegepäcks zu sein und rund zehn Kilogramm Marihuana in den Taschen zu transportieren. Darüber hinaus erkannten die Zöllner die ID-Karte als Fälschung. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn transportiert. Außerdem ergab eine Abfrage seiner Personalien, dass er in Polen wegen eines Rauschgiftdelikts zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann befindet sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.