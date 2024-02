Zum Neuenburger Hemdglunkiumzug gehören auch traditionell bunte Laternen, die von kleinen aber auch großen Hemdglunki vor sich hergetragen werden. Außerdem gibt es eine neue Umzugsstrecke. Das liege unter anderem am Busverkehr von und zum Bahnhof, erläuterte der Oberzunftmeister. Gestartet wird nicht mehr beim Bahnhof, sondern am Schulzentrum. Los geht es um 18.30 Uhr mit dem Verteilen der Laternen. Der Startschuss fällt am „Schmutzige Dunnschdig“ um 19.11 Uhr, dann setzt sich der Umzug vom Schulzentrum aus über Zähringerstraße und Müllheimer Straße in Richtung Rathausplatz in Bewegung. Dort stellen schon seit mehr als 20 Jahren die Burghexen den Narrenbaum auf. Es folgt die Rathausstürmung durch die „Rhiischnooge“ mit Fasnachtsproklamation durch den Elferrat. Ab 20.11 Uhr steigt anschließend der Hemdglunkiball im Neuenburger Stadthaus, auch der Ball ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des närrischen Programms. Für musikalische Umrahmung sorgte die Guggemusik „S hoch 3“ der Heitersheimer Strauschoeh-Schlurbi, außerdem spielt DJ Flodder zum Tanz. Einlass ist ab 19.11 Uhr. der Eintritt kostet sechs Euro. Eintritt ist erst ab 16 Jahren und nur in närrischer Verkleidung.