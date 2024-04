Neuenburg am Rhein: Planungsrate für neues Jugendzentrum

Der Plan weist jedoch ein Defizit im Gesamtergebnis in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro auf. Der Bedarf an Finanzmittel für neue Investitionen beläuft sich auf knapp 8,7 Millionen Euro, das Volumen der Investitionen auf insgesamt 10,8 Millionen Euro. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung bis ins Jahr 2027 rechnet Stadtkämmerer Marco Prinzbach auch in den Folgejahren damit, keine positiven Gesamtergebnisse erwirtschaften zu können. Der Gemeinderat stellte allerdings eine Planungsrate in Höhe von etwa 340 000 Euro für ein neues Jugendzentrum in den Haushalt ein. Der Betrag wurde aus dem Etat für das neue Flüchtlingswohnheim herausgelöst. Ins Detail gingen die Fraktionssprecher bei ihren Haushaltsreden.