Neuenburg am Rhein Schüler sammeln Müll

Die Stadt Neuenburg hat zum wiederholten Mal ihre Bürger aufgerufen, sich bei der großen Stadtputzete ehrenamtlich zu engagieren und ihre Stadt von den Folgen achtloser Müllentsorgung zu befreien. Ein wohlgemeinter Aufruf, zu dem auch die Schüler des Schulzentrums ihren Beitrag leisten wollen. So haben sich kürzlich mehr als 40 Schüler der Real- und Werkrealschule aus den fünften und sechsten Klassen zusammengefunden und ein zugewiesenes Areal weit um das Schulgelände herum vom lästigen Unrat befreit. Ausgerüstet mit Handschuhen, Warnwesten, Greifzangen und einer Vielzahl blauer Müllsäcke zogen die Schüler in verschiedenen Kleingruppen los. Voller Energie und Tatendrang wurde in der zweistündigen Aktion eine große Menge an Müll geborgen und fachgerecht entsorgt. Die begleitenden Lehrkräfte teilten im Nachgang eine große Betroffenheit der Schüler über den verantwortungslosen Umgang mit der Natur mit.