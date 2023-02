Neuenburg am Rhein Solidarität und Gerechtigkeit sind wichtig

Fünf Jahre Gemeinderat in Vollersode

„Am 19. März wählen die Bürger von Neuenburg mit den Ortsteilen Steinenstadt, Zienken und Grißheim ihren neuen Bürgermeister. Nach fünf Jahren in der Kommunalpolitik im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Vollersode in Niedersachsen und weiteren zwölf erfolgreichen Jahren im Wahlamt als Gewerkschaftschef für die Verwaltungsstellen Freiburg und Lörrach der IG Metall Baden-Württemberg, fühle ich mich dieser Herausforderung gewachsen“, sagt Sprengler Seit 2008 wurde er dreimal für jeweils vier Jahre in gewerkschaftliche Spitzenämter gewählt. Vor zwei Jahren habe er eine Beförderung in die Vorstandsverwaltung angenommen. Durch seine politische Geschäftsführung an verschiedenen gewerkschaftlichen Verwaltungsstellen in der Region sowie den Mitgliedschaften und Ämtern der vergangenen 14 Jahre wie zum Beispiel im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Freiburg, im Bezirksrat der AOK Südlicher Oberrhein oder der Fachkräfteallianz Südlicher Oberrhein, kann er auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, heißt es.

„Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit sind mir sehr wichtig. Mir ist meine Unabhängigkeit sehr wichtig, denn Kommunalpolitik ist Sachpolitik. Deshalb trete ich als unabhängiger Kandidat an und finanziere meinen Wahlkampf selbst“, betont er. Als Vater von vier Kindern sei er mit den Lebenswirklichkeiten junger Familien bestens vertraut. Sprengler lebt mit seiner berufstätigen Frau und den Kindern seit 2010 in Neuenburg im Ortsteil Grißheim. In seiner knappen Freizeit interessiert er sich für Musik, handwerkliche Tätigkeiten und Fußball.