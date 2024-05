Neben den verschiedenen Varianten von E-Bikes für die Stadt bis hin zum Fahren im Gelände etwa auf Trails durch die Wälder gab es auch Lastenräder und – ein Novum in Neuenburg am Rhein – auch Sportroller für Erwachsene zu sehen. Gefragt waren bei den Fahrrädern sämtliche Typen wie City-Bikes, Mountainbikes, Trekkingräder, Cruiser und BMX-Räder, natürlich auch ohne Elektroantrieb.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) codierte Fahrräder, um sie besser vor Diebstahl zu schützen und sie beim Auffinden wieder den eigentlichen Eigentümern zuordnen zu können. An manchen Informationsständen wurden sogar kleine Wartungsarbeiten an den mitgebrachten Fahrrädern angeboten. Wer lieber mit einem Fortbewegungsvehikel auf vier Rädern geliebäugelt hatte, fand interessante Angebote beiden teilnehmenden Autohäusern. Aber auch dort waren Fahrzeuge mit Hybridantrieben oder Autos mit reinem Elektroantrieb gefragt. Im Bereich des Rathausplatzes gab es Livemusik. Dort waren auch die meisten Verpflegungs- und Getränkestände aufgebaut, wo es sich entspannt eine Pause einlegen ließ. Über den Bereich zwischen Marktplatz beim Stadthaus bis in die Schlüssel- und Müllheimer Straße verteilt waren Dutzende von Flohmarktstände verteilt. An manchen gab es ganz skurrile Waren entdecken, beispielsweise ein originales Grenzschild der Bundesrepublik, wie es noch vor dem Abbau der Grenzen aufgestellt war. Aber nicht nur alter Trödel, sondern auch Kinderkleider und Spielzeuge wurden in eigens eingerichteten Marktbereichen im Stadthaus feilgeboten. Dort wurde auch ein buntes Unterhaltungsprogramm auf Kinder zugeschnitten. Im Kino präsentierte der Gewerbeverein den Kino-Klassiker „Kung Fu Panda“.