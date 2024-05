Kritisiert wurden neben der Kostensteigerung von ursprünglich geplanten 9,2 Millionen Euro auf 15,2 Millionen Euro insbesondere die verspätete Fertigstellung. Statt wie geplant zur Eröffnung der Landesgartenschau im April 2022 zu öffnen, ging das Parkhaus erst im Februar 2023 in Betrieb, als die 325 000 Besucher der Landesgartenschau wieder weg waren. Der Artikel bemängelt auch, dass kaum jemand in der 12 000 Einwohner zählenden Kreisstadt sein Auto im 231 Stellplätze zählenden Parkhaus abstelle. „Aus Sicht des BdSt wirft der Parkhausbau von Neuenburg die grundsätzliche Frage auf, ob es im Zuge der Landesgartenschau überhaupt eines so überdimensionierten Neubaus gebraucht hätte. Ganz unabhängig davon, dass das Parkhaus erst nach der Veranstaltung fertiggestellt wurde“, schreibt der Autor. „Unter anderem Firmensuche, Covid, Blockade des Suezkanals und Lieferengpässe“ seien für die Verzögerung verantwortlich, zitiert der BdSt die Stadtverwaltung. „Ein funktionierendes Konzept seitens der Stadt für eine Anschlussnutzung des 15-Millionenprojekts gab es offensichtlich nicht“, heißt es weiter.

Bei aller – teils berechtigter – Kritik wird außen vorgelassen, dass das Parkhaus nicht alleine wegen der Landesgartenschau gebaut wurde. In der Neuenburger Innenstadt fehlten insgesamt 460 Parkplätze, mit dem Rathaus sind es nur noch 230 Plätze die fehlen. Mittlerweile wird das Parkhaus zumindest bei Veranstaltungen, wie zuletzt dem Radfestival mit verkaufsoffenem Sonntag und Stadtflohmarkt, auch gut frequentiert.