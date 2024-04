Neuenburg am Rhein: Tigermücken-Botschafter klären auf

Im nächsten Schritt sollen dann die Bürger entsprechend handeln. Dazu werden von der BI Workshops angeboten. Der Erste findet in der Kernstadt am Samstag, 13. April, statt, ein zweiter wird am Samstag, 20. April, in Steinenstadt organisiert. Das Wissen soll dann auch an weitere Unterstützer weitergegeben werden.