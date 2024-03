Gerade der direkt an das Stück anknüpfenden Nachbesprechung in Kleingruppen kommt bei „My Space“ eine große Bedeutung zu. Hier können die Jugendlichen konkret erfahren, wo sie sich – so nötig – Hilfe holen können und erleben so auch, wie man aus einer passiven Haltung heraustreten und selbst aktiv werden kann. Das kann an der betreffenden Schule selbst oder an entsprechenden Kinder- und Jugendschutzinstitutionen in der Region sein.

Seit vielen Jahren ermöglicht es die Unterstützung der Kiwanis-Clubs Badenweiler-Müllheim und Neuenburg-Markgräflerland sowie Minerva Markgräflerland dem Theater Tempus fugit das Präventionstheater „Das ist My Space“ aufzuführen.