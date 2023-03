Neuenburg am Rhein Verbot von „Billigplastikstühlen“

Das Konzept macht verbindliche Vorgaben für die Tische, Bestuhlung und anderes Mobiliar bei gastronomischer Nutzung. Ferner wird die Verwendung von Mehrweggeschirr vorgeschrieben. Geregelt ist unter anderem auch das Aufstellen von Warenauslagen, Sonnenschirmen, Müllbehältern und so genannten Kundenstoppern. Letztere sind für Tabakwerbung generell verboten. Ansonsten sollen diese in „ansprechender Gestaltung“ an der Hauswand angebracht werden oder so aufgestellt, dass sie keine Behinderungen für Fußgänger darstellen. Unter anderem muss eine Gehwegbreite von 1,50 Metern sichergestellt sein. Dort wo sich Leitsysteme für Menschen mit Sehbehinderung am Boden befinden muss ein Mindestabstand von 60 Zentimetern eingehalten werden. Verboten ist unter anderem auch das Aufstellen von Heizpilzen.