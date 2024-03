Leider ist der Beschluss, mit dem Bürgermeister und Rat den heiligen Fridolin 1627 zum Stadtpatron erhoben, nicht erhalten. Die Neuenburger wissen nur deshalb davon, weil der Neuenburger Stadtpfarrer Johann Jacob Christen der Jüngere 80 Jahre später begann, sich einen Überblick über den Festkalender seiner neu übernommenen Kirche in Neuenburg zu verschaffen. Zu diesem Zweck legte er auf Basis von älteren Aufzeichnungen seiner Vorgänger ein sogenanntes Jahrzeitbuch an. Darin beschrieb er beliebte Heiligenfeste im Jahreskreis, die in der Stadt gefeiert wurden, darunter auch den Festtag des heiligen Fridolin.

Nach den Aufzeichnungen von Stadtpfarrer Christen war Fridolin in Neuenburg schon seit dem Mittelalter besonders verehrt worden. Zum Festtag des Heiligen fand jedes Jahr eine Prozession statt, die an allen größeren Kirchen in Neuenburg vorbeiführte.