Neuenburg am Rhein Versuchtes Tötungsdelikt

An der Bahnhofstraße in Neuenburg war am vergangenen Samstag kurz vor Mitternacht ein 25-jähriger Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden worden (wir berichteten). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Geschädigte von einer bislang unbekannten männlichen Person von hinten angesprochen und, nachdem dieser sich zu dem Mann umdrehte, unvermittelt und wortlos mit einem Messer in den Bauch gestochen worden sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Anschließen habe der Unbekannte den Geschädigten zu Boden gestoßen und sei dann zu Fuß geflüchtet.