Neuenburg am Rhein Vogt lädt zu seiner letzten Narrensuppe ein

Die Narrensuppe war in den vergangenen 30 Jahren mehr als ein Stelldichein der Neuenburger Narrenzünfte und -cliquen. Sie bot immer auch einen fasnächtlichen Blick über den Tellerrand ins Elsass, in die große Zähringer Schwesterstadt Freiburg sowie ins schweizerische Basel, auch wenn die Akteure aus der Schweiz in diesem Jahr fehlten.

Humorvoll präsentierte sich der scheidende Bürgermeister in der Bütt und berichtete von seinem Albtraum – einem nächtlichen Telefonanruf von Ministerpräsident Kretschmann, den der gebürtige Schwabe mit Leichtigkeit imitierte. Er müsse sofort 20 000 Flüchtlinge aus dem Osten aufnehmen, unter Müllheim sei ein Braunkohlevorkommen entdeckt worden, das aufgrund der Energiekrise abgebaggert werden müsse.