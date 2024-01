Neuenburg am Rhein: Weltmeisterin kommt nach Neuenburg

Weltmeistertitel und Olympia-Medaille, Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ und das Silberne Lorbeerblatt – für viele Sportlerinnen sind das unerreichbare Träume. Christina Obergföll hat sich diese alle erfüllt und hat im Speerwurf fast alles erreicht, was es zu erreichen gibt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Inzwischen liegt der Höhepunkt ihrer Karriere mehr als zehn Jahre zurück. Nun steht die 42-jährige wie so viele andere ehemalige Leistungssportlerin von der Frage: Was nun? Endlich die Zeit nach der Karriere genießen? Eine zweite Karriere als Influencerin starten? Oder sich noch mal ganz neu erfinden? Mit Tim Albersmann und Adrian März spricht die in Lahr geborene und in Mahlberg aufgewachsne Badnerin über Gold-Jubel und Silber-Fluch in ihrer Karriere, Glanz und Schatten des Leistungssport sowie ungleiche Bezahlung und Aufmerksamkeit im Frauensport.