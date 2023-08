Neuenburg am Rhein Wenn das Einsatzfahrzeug in der Scheune steht

Zehn bis 15 Alarmierungen im Jahr

Rapp war beeindruckt und hakte nach, wie oft die Retter angefordert werden. Mittlerweile seien es über das Jahr verteilt zehn bis 15 Alarmierungen, hatten die Aktiven zusammengezählt. Rapp stellte fest, dass die moderne Gesellschaft und Politik viel in Sachen Wertschätzung verlernt habe und vieles als selbstverständliche Leistung betrachte, was nur mit Ehrenamtlichen funktioniere, vom Sport- oder Musikverein über die Feuerwehren und Bergwacht bis hin zur DLRG.

Rapp sicherte zu, dass er DLRG-Themen wie die Kosten für Ausrüstung, Förderung auch bei Grundstückskauf und auch Tagesbereitschaft „in Ausschüsse und den Landtag bringen möchte“ – dabei könne man sich an den Vorgaben für die Freiwilligen Feuerwehren orientieren, überlegte er. Voraussetzung sei, dass die DLRG mit ihm in engem Kontakt bleibe. Rolland schlug provokativ vor, dass „die Retter der DLRG in voller Montur und mit Ausrüstung sich mal im Foyer des Landtags präsentieren und sich so in Erinnerung bringen“.

Rapp versprach die Wasserretter zu einem parlamentarischen Abend einzuladen, bei dem alle Fraktionen anwesend sind und bei dem man in der Diskussion dann auf die Bedeutung der DLRG aufmerksam machen kann“.

Informationen zur Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Lebensretter:

In Deutschland werden pro Jahr circa 1300 Menschen durch die Ehrenamtlichen der DLRG gerettet. Die meisten davon, knapp 90 Prozent, aus Flüssen und Seen. 500 bis 600 Menschen ertrinken pro Jahr in Deutschland, weil sie nicht schwimmen können, ihre eigene Schwimmfähigkeit überschätzen oder Gewässer mit Strömungen und Strudeln unterschätzen.

Sicherheit:

Baden-Württemberg ist ein Urlaubsland mit vielen Flüssen und Seen. Die DLRG wird deshalb auch für das Sicherheitsgefühl von Touristen, die an Seen und Flüssen urlauben, immer wichtiger. Mit 50 Millionen Euro will Baden-Württemberg den Bevölkerungsschutz und Rettungsdienste fördern. Die Summe wird je zur Hälfte verteilt. Aber nur ein kleiner Teil an die DLRG. So erhält der Landesverband Baden nur 200 000 Euro in diesem Jahr.